Die Motorrad-WM hat vor dem Doppel in Misano einen Corona-Fall eines Fahrers. Nachdem es zuletzt ein Mitglied eines TV-Teams und einen Fahrer der Nachwuchsklassen getroffen hatte, ist nun KTM-Pilot Jorge Martin positiv getestet worden. Der Spanier konnte vor dem ersten Rennen in Misano den verpflichtenden negativen Covid-Test nicht vorlegen. Martin ist in Selbstisolation, um keine Teammitglieder anzustecken, der Gang in die Quarantäne scheint fast unumgänglich.