Die österreichische Designerin Sabine Karner zeigt gestern bei der „MQ Vienna Fashion Week“ mit unkomplizierten, aber trotzdem auffälligen Teilen auf. Damit will sie in die komplizierte Corona-Zeit mit nachhaltigen, tragbaren Outfits positive Stimmung bringen. Ob Jogginghosen ein No-Go sind, ob der Lockdown wirklich so schlimm für das Who-is-Who der Wiener Society war und wie viel bei ihnen in den vergangenen Monaten aus den Kästen aussortiert wurde? Adabei-TV hat nachgefragt.