„Außerdem angeboten werden Übungsleiterausbildungen über die PH Kärnten. Immerhin waren im Sommer 70 Vereins-Übungsleiter und Trainer vom ÖWR Landesverband Kärnten, vom KLSV Kärntner Landesschwimmverband und anderen Schwimmvereinen federführend an den Kursen beteiligt. An dieser Stelle danken wir den Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrern für ihr tolles Engagement. Sie haben den Kindern nicht nur das Schwimmen beigebracht, sondern ihnen auch gezeigt, wie viel Spaß der Wassersport machen kann“, so Kaiser und Prettner.