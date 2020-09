Sessel fing Feuer, während Besitzer darauf schlief

Die Folgen für die Käufer der Basics-Produkte waren naturgemäß schwerwiegend. Der Käufer eines USB-Kabels musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem das Kabel einen Sessel entzündete, auf dem er eingeschlafen war. Eine Billig-Mikrowelle ging in Flammen auf, als gerade ein achtjähriger Bub sein Essen darin erhitzte. Ein Stromverteiler ging in Flammen auf, während im Nebenzimmer ein Kleinkind schlummerte.