Du hast den veränderten Sound schon angesprochen. Es gibt nicht viele Musiker, die eine EP nach Black Metal und die andere nach elektronischem Prog klingen lassen. Sind das die zwei Herzen, die in deiner Brust leben? Das eine, das die Traditionen aufrechterhält und das andere, das Innovation sucht?

Diese beiden Elemente waren in meiner Arbeit immer vorhanden. Der experimentelle Teil war schon ganz früh in mir verankert, aber der Kern meiner Arbeit sind verstörende Gitarren und harsche Vocals. Ich habe dieses Mal beide Teile in zwei Extreme aufgeteilt und nicht vermischt. Das Experiment war sehr interessant und spannend. Ich erlege mir immer ein konzeptionelles Limit auf, damit ich mir selbst Grenzen setzen kann. In meinem Alter und mit dem Privileg, schon so lange Musik machen zu dürfen, ist es mir ein Anliegen, mich in Situationen zu bringen wo ich so aufgeregt und neugierig bin wie in den frühen Tagen als Musiker. Ich will Dinge entdecken, mich herausfordern und diese Herausforderungen schaffen. Mit dem Ziel wurde ich Musiker und das halte ich für mich am Leben. Wenn ich es schon nicht schaffen würde meine eigene Musik aufregend zu finden, dann könnte ich auch nie von jemand anderem erwarten, dass er das tut. (lacht) Viele Menschen glauben immer, ich experimentiere, um meine Fans zu schockieren oder zu überraschen, aber die gnadenlose Wahrheit ist, dass das nur meinem Egoismus geschuldet ist. Ich will selbst aufgeregt und motiviert bleiben und unter diesen Umständen mache ich meine beste Arbeit. Es darf niemals zu viel Komfort vorhanden sein.