Nach Villach, Klagenfurt, Maria Saal, Ferlach und St. Jakob wurde heuer in St. Veit der bereits sechste „Together POINT“ in Kärnten eröffnet. „Während der Corona-Krise waren wir in der alten Feuerwache untergebracht. Nun haben wir den Standort am Platz am Graben bezogen“, erzählt Julia Petschnig, die Obfrau des Together Vereins.