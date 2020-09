Die Zahl registrierter Neuinfektionen im 24-Stunden-Vergleich bleibt konstant hoch: Am Freitag meldete der Krisenstab 580 neue Fälle. Erneut war mit 265 fast die Hälfe der Testergebnisse aus Wien positiv. Angesichts der Entwicklung hat die Bundeshauptstadt dem Bund vorgegriffen und am Freitagvormittag Verschärfungen in fünf Bereichen angekündigt, um gegen den stetigen Anstieg der Neuinfektionen vorzugehen.