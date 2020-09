Das Karikaturmuseum Krems präsentiert in der Sonderausstellung Fix & Foxi XXL. Die Entdeckung der Schlümpfe, Spirou und Lucky Luke die bunte Welt des deutschen Comic-Klassikers von Rolf Kauka. Fix & Foxi waren die Hauptfiguren von Kaukas bekanntester Comicserie. Neben Mickey Mouse waren sie in den 1960/70er-Jahren die beliebtesten Comic-Stars im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem gleichnamigen Magazin waren sie von 1953 bis 1995 ununterbrochen an den Zeitungskiosken präsent. Als Fix & Foxi-Fan der ersten Stunde bezeichnet sich Bruno Haberzettl, der als Karikaturist der Kronen Zeitung, Österreichs auflagenstärkster Zeitung, bekannt ist.