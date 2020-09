Felix Magath, der Fußballchef von Admira-Geldgeber Flyeralarm, hofft, dass die Kluft zwischen armen und reichen Klubs durch die Corona-Krise nicht - wie von Experten befürchtet - noch größer wird. „Die ist ja schon groß genug! Es wird allerhöchste Zeit, dass man was dagegen unternimmt“, forderte der 67-jährige Deutsche am Donnerstag bei einem Pressetermin in Wiener Neustadt. Er wundert sich, „dass dieser Zustand solange erduldet wird, und kein Mensch was dagegen macht“.