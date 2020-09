Der 27-jährige Tennisstar Dominic Thiem bejubelt einen weiteren Karriere-Meilenstein. Fünftes Spiel bei den US Open 2020, fünfter Sieg. Beeindruckend! In nur 2:04 Stunden schlug der Lichtenwörther den Australier Alex de Minaur mit 6:1, 6:2, 6:4, zog als erster Österreicher beim Grand Slam in New York ins Semifinale ein. „Schön, aber nur eine kleine Randnotiz für mich“, sagt Dominic, „wichtiger ist, dass ich mein sechstes Major-Semifinale erreicht habe. Jetzt zählt für mich nur noch eines: Ich muss hier auch ins Endspiel!“