Die beabsichtigte Neuausrichtung werde „eine grundlegende Restrukturierung des MAN Truck & Bus-Geschäfts in allen Bereichen, einschließlich einer Neuaufstellung des Entwicklungs- und Produktionsnetzwerks sowie einen signifikanten Stellenabbau“ erfordern, hieß es am Freitag aus dem Unternehmen. Die derzeitigen Überlegungen umfassten den Abbau von „bis zu 9500 Stellen in Deutschland und Österreich sowie weltweit über alle Unternehmensbereiche hinweg“. Im Sommer war zunächst von bis zu 6000 abzubauenden Stellen die Rede gewesen.