Mit zwei ihm unbekannten Männern nahm ein 39-jähriger Grazer in der Nacht auf Donnerstag ein paar Drinks zu sich. Doch die Nacht sollte nicht so gemütlich enden. Gegen 5.45 Uhr, forderte einer der beiden Männer ihn auf, ihm für ein Gespräch in den Innenhof eines Mehrparteienwohnhauses in Graz-Gries zu folgen. Der Grazer kam der Aufforderung nach - und wurde aus bisher noch unklarer Ursache direkt nach dem Eintreffen im Innenhof bewusstlos.