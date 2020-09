Zu Beginn des dritten Durchganges musste sich Williams dann am bereits bandagierten linken Knöchel behandeln lassen und nahm eine medizinische Auszeit. Asarenka gelang anschließend das Break zum 2:0. 2017 hatte Williams die Australian Open gewonnen und war damals bereits schwanger. Nach ihrer Baby-Pause trat sie neunmal bei Grand Slams an, der so ersehnte 24. Titel aber gelang bisher nicht. Vier Finali erreichte sie (2018 und 2019 jeweils Wimbledon und US Open), viermal verlor sie dort.