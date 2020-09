Als Songwriter des Jahres wurde Lemo für das Lied „Alte Seele“ ausgezeichnet und der Preis für das Lebenswerk ging an Andre Heller. Die goldene Trophäe wurde ihm von Bundespräsident Alexander Van der Bellen überreicht. In der Kategorie „Best Sound“ gewannen 5K HD für ihr Album „High Performer“. Der FM4-Award ging an das Popduo Anger.