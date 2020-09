Der erste Vorfall ereignete sich am 11. Juni 2018. Ein Radausflug mit der 1b. Dabei fuhr ein übermütiger Schüler freihändig. Der Lehrer belehrte ihn mit seinem Stoß. Am 1. Oktober, im Geschichtsunterricht, zog der Mann eine Schülerin an ihrem Bein durch das Klassenzimmer. 19. November, ein heiklerer Vorfall: Der Lehrer kassierte ein Handy ein. Ein Schüler griff in Richtung Hose. Der Lehrer reagierte mit einem leichten Schlag auf den Hinterkopf. Der Pädagoge bestritt noch, es sei nur ein „Fahrer“ über den Kopf gewesen. Er erwähnte zudem „unerhebliche Provokationen“. Ihm sei aber bewusst, überreagiert zu haben.