Großes Thema wird in naher Zeit auch ein neues und für regionale Betriebe gewinnbringendes Verkehrskonzept in Verbindung mit dem Ortskern sein. Außerdem will man mehr Wohnraum direkt im Ort schaffen – denn dafür sei die Nachfrage enorm. „Wöchentlich trudeln bei mir Bauanfragen herein. Es gibt zwar viel Bauflächen, diese sind aber im Privatbesitz“, erklärt Müller, der einige Flächen für die Erweiterung der Infrastruktur erwerben möchte.