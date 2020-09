Wenn Sensationsteam Hartberg morgen in Altach die erste Bundesligasaison als Europacup-Starter beginnt, ist’s für einen auf der TSV-Bank ein ganz spezieller Moment: Kurt Russ. Erstmalig seit 2018, als er bei den Mattersburgern an der Seite von Cheftrainer Gerald Baumgartner fungierte, sitzt der Langenwanger im Fußball-Oberhaus auf der Bank. Nach zehn Jahren bei Zweitligist Kapfenberg ein doch bemerkenswerter Aufstieg für den 55-Jährigen. „Diese Möglichkeit hab’ ich ergreifen müssen“, so Russ, der sich in Hartberg sehr wertgeschätzt fühlt. Nach dem Motto: Stellenwert statt Hütchenaufsteller. „Die Gespräche mit Markus Schopp waren von Anfang an super und auf Augenhöhe.“