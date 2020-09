Unterstützt wird man dabei von maximal 2800 Fans in der Halle. „Aber nur, wenn die Corona-Ampel auf Grün steht. Was bei Orange gilt, wissen wir noch nicht“, klärt Geschäftsführer Bernd Vollmann auf. Was jedenfalls fix ist: „In der Halle ist auf den Sitzplätzen Maskenpflicht. Konsumation am Platz ist nicht erlaubt, nur in den Pausen im Kantinenbereich.“ Die Fanklubs wandern indes zurück auf die Galerie. Und Gruppen von Gäste-Fans wird es auch nicht geben.