Stürmer Gonzalo Higuain steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel von Juventus Turin in die USA. Der Argentinier (32) habe Einigkeit mit dem italienischen Serienmeister über einen Abgang erzielt, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Higuain sei in fortgeschrittenen Gesprächen mit Inter Miami, zu dessen Eigentümern auch der frühere englische Starkicker David Beckham zählt.