Der 67-jährige Deutsche fungiert seit Jänner dieses Jahres als „Head of Global Soccer“. „Ich bin ja erst seit ein paar Monaten hier dabei. Und durch die Coronakrise hatten wir keine normale Saison, deswegen gab es für mich kaum die Möglichkeit, tiefer in den Verein hineinzugucken. Dazu ging es auch ums Überleben“, erinnerte Magath noch einmal an die „schwierige, unruhige Saison“ 2019/20, in der die „Admira letztendlich dann glücklich das Ziel (Klassenerhalt, Anm.) erreicht“ habe.