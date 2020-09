Ein Umschalten der Ampel von grün auf gelb (mittleres Risiko), was eine flächendeckende Begrenzung auf maximal 5.000 Zuschauer zur Folge haben soll, wäre für die Vereine der 2. Liga - zumindest in Zuschauer-Hinsicht - praktisch kaum relevant. Die letzten verfügbaren Zahlen der abgelaufenen Saison weisen nur für Bundesliga-Aufsteiger Ried (3.046) einen Schnitt über 3.000 aus. Ab orangener Warnstufe (hohes Risiko) dürften nur noch maximal 500 Zuschauer in die Stadien. Die Ampelregelung ist gesetzlich noch nicht verankert und soll im Oktober in Kraft treten, die untenstehenden Zahlen sind bereits mit Saisonstart gültig.