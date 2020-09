Freitag ist Corona-Ampeltag: Wie die „Krone“ am Donnerstagabend erfuhr, wird nach der Sitzung der Corona-Ampel-Kommission die Landeshauptstadt Linz jetzt auf Grün zurückgestuft. Für die steirische Landeshauptstadt Graz und die Bundeshauptstadt Wien gilt hingegen weiterhin Gelb. Auf dieses mittlere Risiko werden zudem Innsbruck, Schwaz sowie die Bezirke Korneuburg und Wiener Neustadt hochgestuft. Wie krone.at weiters erfuhr, wird auch die Maskenpflicht landesweit wieder verschärft, Details dazu will die Bundesregierung am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt geben. Zudem sollen auch Veranstaltungen landesweit eingeschränkt werden - sie werden aktuellen Informationen zufolge auf Gelb-Niveau gestellt.