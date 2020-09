Leidtragende sind aber wie so oft die Unschuldigen. Familien, Alte, Hilfsbedürftige. Minderjährige, ohne Familie und ohne Hoffnung. Österreichs Bundesregierung will aber auch jetzt keine aufnehmen. „Wieso sind uns die Kinder auf den griechischen Inseln näher als die in Venezuela?“, fragte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unlängst auf krone.at.