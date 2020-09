APG klagte bereits dreimal die Aktivisten

Bereits im Februar saßen mehrere Projektgegner im Halleiner Bezirksgericht. Sie hatten sich unerlaubt im forstlichen Sperrgebiet in Bad Vigaun aufgehalten und hatten laut Gericht dort die Rodungsarbeiten für die Stromtrasse behindert. Fünf Personen sind rechtskräftig zur Unterlassung solcher Störaktionen angehalten worden. Einer von ihnen war auch am Donnerstag im Gerichtssaal anzutreffen – allerdings nicht als Beklagter sondern als Prozessbeobachter. „Die APG will an uns ein Exempel statuieren und geht mit aller Härte vor“, sagt der Mann zur „Krone“. Er wohnt selbst in der Nähe der Sperrzone in Bad Vigaun. „Wir bleiben standhaft“, gibt er sich kämpferisch. Aber: Der 380-kV-Baubescheid ist bereits seit März 2019 rechtskräftig, die Bauarbeiten laufen seit Oktober. Allerdings steht noch eine Entscheidung beim Verwaltungsgerichtshof aus. In diesem Verfahren ruhen die Hoffnungen der Aktivisten für einen Bau-Stopp. Wann dies entschieden wird, steht aber in den Sternen.