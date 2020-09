Die Stadt-SPÖ will es nun wissen: Gemeinderätin Johanna Schnellinger (SPÖ) brachte am Donnerstag im Bauausschuss einen Antrag ein, um den Kauf des Cineplexx-Gebäudes am Hauptbahnhof durch die Stadt prüfen zu lassen. „Es braucht in der Stadt dringend neue geförderte Wohnungen“, sagt Schnellinger der „Krone“.