Gerichtspsychiater: So etwas wie ein „Verzweiflungsakt“

Vor Gericht gab er zu, das Feuer gelegt zu haben – er wollte nicht mehr in der Wohnung bleiben. Für Gerichtspsychiater Peter Hofmann so etwas wie ein „Verzweiflungsakt“, für den der Mann nicht verantwortlich gemacht werden kann: Einweisung.