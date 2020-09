Es ist ein Erfolg für die besorgten Eltern in der Rosa-Hofmann-Straße in Salzburg-Taxham: Nach der Initiative von SPÖ, NEOS und der Bürgerliste garantiert der neue Zebrastreifen ihren Schützlingen kurz vor Schulstart einen sicheren Schulweg. „Wir haben nicht mehr damit gerechnet, dass da was weitergeht. Jetzt kann ich wieder ruhiger schlafen“, schildert Amra Cerimagic, eine betroffene Mutter. Erledigt ist die Sache für Cerimagic aber noch nicht. „An der Hauptstraße bei der Rosa-Hofmann-Straße braucht es auch unbedingt einen Zebrastreifen. Um die Straße zu queren, müssen die Kinder entweder einen Privatweg nutzen, oder aber einfach so über die Straße gehen.“