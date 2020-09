Schreckliche Verzweiflungstat am Mittwochabend in Salzburg Süd: Eine 42-jährige Frau soll ihre erst acht Jahre alte Tochter in der Badewanne ertränkt haben. Danach wählte die Ukrainerin den Notruf, wollte Selbstmord begehen. Die Hintergründe der Irrsinnstat sind noch völlig unklar.