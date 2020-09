USA: Anschlag von hoher Stelle in Moskau angeordnet

Inzwischen haben auch die USA deutliche Worte an Russland gerichtet. Außenminister Mike Pompeo geht davon aus, dass der Giftanschlag auf Nawalny von hoher Stelle in Moskau angeordnet wurde. Es gebe eine „erhebliche Wahrscheinlichkeit“, dass „hochrangige Regierungsmitglieder“ hinter dem Anschlag steckten, erklärte Pompeo in einem Interview.