In Wien fallen die sonst üblichen Sonderauflagen für die kalte Jahreszeit weg, Wirte können ab 1. Oktober ansuchen. Auch Eisenstadt erlaubt Wintergastgärten - und zwar gebührenfrei. Villach ermöglicht das Aufstellen von mehr Tischen und senkt die Gebühr. In Graz darf schon länger ganzjährig draußen gegessen und getrunken werden, das Gleiche gilt für Linz. In St. Pölten ist die Schanigärten-Öffnung auch im Winter „seit Jahren gelebte Praxis“, so der dortige Bürgermeister. 16 Betriebe hätten eine dementsprechende Genehmigung.