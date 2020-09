Diese Geschichte ist haarig. Zwei Richter, die je ein Bier in ihrer Mittagspause genossen haben sollen an diesem Septembertag 2019, gerieten nach dem Meeting vor dem Wiener Einkaufscenter Galleria mit einem Friseur in Streit. Zu Handgreiflichkeiten soll es gekommen sein, Aussage gegen Aussage – und zu einem ungewöhnlichen Urteil.