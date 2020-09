Zurück an die Spitze

Vettel unterschrieb nach seiner Ausmusterung bei der Scuderia, die mit Ende dieser Saison schlagend wird, einen Kontrakt ab 2021 bei Racing Point, das künftig als Werksteam von Aston Martin startet. „Ich will an der Spitze des Feldes und nicht am Ende des Feldes fahren“, betonte der 33-Jährige vor dem 1.000. Grand Prix von Ferrari in Mugello.