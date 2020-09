Die Liste geht weiter: Das Aufsteirern in der Landeshauptstadt Graz, der Maxlaunmarkt in Niederwölz, der bis dato nur wegen der Pest und des Kriegs ausgefallen ist, das Südsteirische Herbstfest in Leibnitz, die Kirtage in Altaussee und von St. Barbara bis Thörl, der Almabtrieb der Lipizzaner in Piber und jener vom Lachtal in Oberwölz – um nur einige Veranstaltungen zu nennen. Auch das Gamlitzer Weinlesefest findet wahrscheinlich erst wieder 2021 statt. „Das ist ein enormer wirtschaftlicher Schaden für die Betriebe“, sagt Bürgermeister Karl Wratschko, „aber das Risiko für die Gesundheit war einfach zu groß.“ Die gewohnten 30.000 Menschen an drei Tagen seien nicht zu bewältigen, vor allem nicht, wenn Alkohol im Spiel ist.