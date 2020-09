Die Spannung in zehn steirischen Gemeinden steigt: In ihnen wurde das Ergebnis der Gemeinderatswahl Ende Juni beeinsprucht, am 21. September wird in einer Sitzung der Landeswahlkommission darüber entschieden, ob Teile der Wahl aufgehoben bzw. wiederholt werden müssen. Es soll Überraschungen geben.