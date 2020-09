Vom Biotop bis zum grünen Dach

Die Planer wollen mit Biotopen, grünem Dach und Amphibientunnel punkten. Das Zentrum soll schon Ende 2021 in Betrieb gehen. Am Montag tagt der Gemeinderat (Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) mit voraussichtlicher Ja-Mehrheit. Laut Vomper BM Karl-Josef Schubert ist die strategische Umweltprüfung (SUP) positiv. Am Freitag, 18. September, stehen aber noch Sachverständige Rede und Antwort, Stellungnahmen von Bürgern sind möglich. Schubert forciert das Großprojekt mit 425 Jobs und setzt auf Transparenz – alle Gutachten, zigtausende Seiten, sind auf der Gemeinde-Homepage.