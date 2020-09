Falsche Signale vom Team?

Der Frust bei Perez ist groß. Hat er etwa falsche Signale vom Team bekommen? Den Gerüchten - Vettel wurde in den letzten Wochen immer wieder mit Racing Point in Verbindung gebracht - schenkte er zunächst nicht viel Beachtung. „Das war die Rückmeldung, die man mir gegeben hatte. Das Team wollte mich behalten und so weiter“, schilderte er nun bei der Pressekonferenz in Mugello. „Unterm Strich hat man mir erst gestern gesagt, dass ich nicht weitermachen kann. Das hatte ich nicht erwartet!“