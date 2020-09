Verteilung in Volksschulen

„Sichtbar sicherer“ auf dem Schulweg und in der Freizeit – dieses gemeinsame Ziel für Schulkinder haben sich LH-Vize Manfred Haimbuchner sowie die Landesräte Günther Steinkellner und Wolfgang Klinger, das Familienreferat Land OÖ, die AUVA, die Wiener Städtische Versicherung und die HYPO Oberösterreich mit der Polizei auch dieses Jahr wieder gesetzt. 20.000 Kinderwarnwesten werden in den ersten Schulwochen allen oberösterreichischen Schulanfängern kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Westen werden von Polizisten bei den Verkehrserziehungstagen in den Volksschulen verteilt.