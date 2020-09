In der Landeshauptstadt, davon ging man gestern aus, wird auch am Montag die Corona-Ampel gelb blinken. Das bedeutet für Grazer Eltern noch intensivere Vorbereitungen auf das neue Schuljahr ihrer Kinder als in anderen steirischen Regionen: Beim Betreten des Schulgebäudes ist das Tragen einer Maske verpflichtend, erst in der Klasse kann sie abgenommen werden. Darüber hinaus gibt die Autonomie jeder Schule die Möglichkeit, eigene Hygiene-Maßnahmen zu treffen.