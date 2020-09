Funcom spendiert seinem Multiplayer-Survival-Game „Conan Exiles“ ein Add-on samt neuem Gebiet. In „Isle of Siptah“ verschlägt es die Spieler auf ein mysteriöses Eiland, auf dem bizarre lovecraftsche Monster und Ungeheuer auf sie lauern und neue Dungeons auf ihre Erkundung warten. Die Erweiterung geht am 15. September auf Steam in die Early-Access-Phase, die finale Version soll Anfang 2021 veröffentlicht werden. Im Trailer zeigt Funcom, auf welche Gefahren man sich auf der „Isle of Siptah“ gefasst machen muss.