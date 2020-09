Seit etwas mehr als einer Woche ist die Corona-Ampel des Gesundheitsministeriums in Betrieb, auf der die Österreicher sich über das Covid-19-Risiko auf Bezirksebene informieren können. Aber was hat welche Ampelfarbe denn nun eigentlich genau zu bedeuten? Eine Frage, die Internetnutzer in Scharen zu Google trieb ...