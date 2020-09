Post bedauert, Haftung nur für aktuellen Zeitwert

Auf Anfrage bedauerte die Post die Umstände. Wertvolle Inhalte müsse man als Paket mit Wertangabe senden, damit diese entsprechend versichert sind. Was auch teurer sei. Aber auch wenn Herr C. den Apparat mit Wertangabe aufgegeben hätte, würde der Haftungsanspruch nur beim aktuellen Zeitwert liegen. Dieser betrage 325 Euro, man habe also bereits kundenorientiert gehandelt. Es bleibt: ein verlorenes Packerl - und ein enttäuschter Kunde...