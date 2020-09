Controller für 712, Headset für 438 Euro

Truly Exquisite will auch einzelne Zubehörteile in veredelter Variante anbieten - etwa den DualSense-Controller mit Goldüberzug für 712 Euro und ein veredeltes PS5-Headset für 438 Euro. Geliefert wird die Luxus-PlayStation in einer edlen Holzbox. Den Liefertermin hat man noch nicht verraten.