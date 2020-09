Dieser Schriftverkehr zwischen Kim und Trump stammt von Weihnachten 2018. Viele weitere Briefe sammelte der Enthüllungsjournalist Bob Woodward für sein am 15. September erscheinendes Buch „Rage“. Erst am Mittwoch hatte CNN einen Audiomitschnitt eines Interviews von Woodward mit Trump veröffentlicht, in dem der US-Präsident bereitwillig zugab, die Gefahr der Corona-Pandemie heruntergespielt zu haben, um „keine Panik auszulösen“.