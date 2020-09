Laut derzeitigem Stand darf die Austria bei ihrem Heimspiel gegen die SV Ried am 20. September die derzeitige Höchstgrenze in die Arena lassen. Die Ampelregelung ist gesetzlich noch nicht verankert, wie Kraetschmer anführte. Sie soll erst im Oktober in Kraft treten. ÖVP und Grüne streben den Beschluss für 23. September an, doch die Opposition, vor allem die FPÖ, bremst.