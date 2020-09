Für den Wiener Stadtchef sei es eine Selbstverständlichkeit, in der konkreten Situation Kinder aufzunehmen, sagte er am Donnerstag im Zuge einer Pressekonferenz. Ludwig verwies auf einen bereits vorhandenen Antrag von SPÖ, Grünen und NEOS in Wien, 100 Kindern Schutz zu bieten. Allerdings müsste das die Bundesregierung unterstützen. „Wien ist bereit“, so Ludwigs Appell an Türkis-Grün. Andere „konservative“ Politiker, wie Horst Seehofer und Markus Söder aus Deutschland, würden ebenso hilfsbereit handeln. Das Agieren der österreichischen Bundesregierung sei „enttäuschend und beschämend“.