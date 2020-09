Sicherheit an erster Stelle

„Nachdem gestern eine Mitarbeiterin des Cineplexx Linz eine Besucherin an der Kinokasse auf die geltende MNS-Pflicht aufmerksam gemacht hat, wurde unsere Mitarbeiterin, die selbst MNS-Schutz getragen hat, von ihr beschimpft und bespuckt. Daraufhin haben wir diese Kassa umgehend geschlossen und entsprechend gereinigt. Außerdem musste die Besucherin, mit Unterstützung von Polizeibeamten, aus dem Saal und dem Kino gebeten werden, nachdem sie mehrfach Gewalt androhte“, sagt Cineplexx- Marketingleiter Florian Vorraber auf „Krone“-Anfrage: „Das tun wir natürlich sehr ungern, und solche Zwischenfälle sind auch sehr selten – aber die Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie der Besucher stehen absolut an erster Stelle.“