Ein Internetportal hat in einer Saisonvorschau auf die 2. Liga Kapfenberg als Fixabsteiger Nummer eins bezeichnet. Blieb den Falken freilich nicht verborgen. Sie haben das Experten-Gerede der Mannschaft vorgespielt, extra zu Papier gebracht und als Extra-Motivation in die Kabine gehängt. Erwin Fuchs kümmert die mediale Watschn vor dem Auftakt nicht: „Wir haben keine Angst, verstecken uns nicht, sondern wollen überraschen“, betont der Kapfenberg-Präsident vor dem Heimspiel heute gegen Innsbruck.

Hoffen auf Fans

Mit dem Titelaspiranten kommt gleich eine harte Nuss in den Falken-Horst, wo 1250 Zuschauer erlaubt sind. Doch Fuchs, dessen Klub seit Jahren finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, macht sich nichts vor: „Es wäre schön, wenn wir diese Zahl erreichen könnten. Aber die Konkurrenz in der Umgebung ist groß, überall finden Spiele statt“ Lafnitz hingegen legt in Wien beim FAC los, gegen den die Oststeirer seit deren Aufstieg noch ungeschlagen sind (drei Remis, ein Sieg). Dabei soll’s auch heute bleiben.