Am Donnerstagvormittag lenkte eine 53-jährige Villacherin ihren Pkw von einer Gemeindestraße kommend in die Rosentalstraße (B85) in St. Jakob im Rosental ein. Dabei übersah die Frau einen 65-jährigen Motorradfahrer aus Leibnitz, welcher bereits auf der Rosentalstraße unterwegs war.