Fürchterlicher Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Weiz: Eine 92-jährige PKW-Lenkerin fuhr ungebremst in einen Radfahrer. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geflogen. Da seine Identität noch unbekannt ist, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.