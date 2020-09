Es herrscht Uneinigkeit

Und was sagt Rapid? „Bereits am 3. Juni wurde Rapid darüber informiert, dass IMMOUnited den Sponsoringvertrag, welcher bis 30. Juni 2021 läuft, beenden möchte. Im Sinne beider Parteien wurde nun eine faire Lösung gesucht. Beide Vertragspartner haben sich unter Berücksichtigung der endgültigen Abgeltung aller wechselseitigen Ansprüche und Verbindlichkeiten auf eine vorzeitige Auflösung des Sportsponsorings sowie der Logenvereinbarung geeinigt“, so der Klub, der mit „Cashback World“ bereits zuvor einen Großsponsor verloren hatte. Schmid hingegen betont, dass das Kündigungsschreiben erst am 25. Juni und nicht am 3. Juni erfolgte. Es herrscht Uneinigkeit!